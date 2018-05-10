أخبار ليبيا 24

أدانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا عدم القبض على الرائد محمود الورفلي رغم تقديم مذكرات إيقاف بحقه.

وأكدت بنسودا في إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء أن الورفلي أعدم عشرة أشخاص ببنغازي منذ فترة قريبة، مضيفة أن مكتبها سيصدر مذكرات توقيف جديدة بشأن ما ارتكب من جرائم في بنغازي.

وكان الناطق باس القوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري قد أكد أكثر من مرة أن آمر محاور القوات الخاصة بمدينة بنغازي الرائد محمود الورفلي، امتثل للأوامر العسكرية وهو الآن في السجن، والقضية بيد القضاء العسكري.

وأضافت المدعية أن توقيف وتسليم الورفلي أصبح ضرورة ملحّة داعية كل الدول والسلطات الليبية للتعاون في تسليمه.

وبيّنت مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، نيكي هايلي، أن بلادها لا تزال منشغلة بموضوع توقيف الورفلي وضرورة محاكمته طبقًا للقانون الدولي.

وأعلن المندوب الكويتي لدى مجلس الأمن تضامنه مع المدعية العامة إزاء قلقها من تنامي حدة النزاعات المسلحة في كل من طرابلس و بنغازي و سبها و درنة.

وأعربت المندوبة الفرنسية لدى مجلس الأمن عن أسفها لعدم تسليم محمود الورفلي إلى المحكمة الجنائية.

وشددت مندوبة السويد لدى مجلس الأمن على ضرورة مقاضاة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا؛ مؤكدة دعم بلاده لعمل المدعية العامة مع السلطات الليبية لمنع الإفلات من العقاب

فيما أعرب مندوب كوت ديفوار لدى مجلس الأمن عن ارتياح بلاده حيال قرار المدعية العامة لتوسيع صلاحيات المحكمة لتطال الجرائم التي ترتكب ضد المهاجرين

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية أصدرت في الـ15 من أغسطس الماضي أمرا بالقبض على الورفلي، بعد الادعاء بمشاركته بشكل مباشر في سبعة حوادث إعدام قتل فيها 33 فردا، حسب وصفهم .

يشار إلى أنه عقب صدور مذكرة اعتقال في حق الورفلي شهدت مدينة بنغازي مظاهرات مطالبة بعدم تسليمه إلى الجنايات الدولية .

وتأتي مطالبة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عقب الاحتفالات بالذكري الرابعة لعملية الكرامة ، حيث شهدت مدينة بنغازي الإثنين عرضا عسكريا بالتزامن مع احتفالات تخريج الدفعة الـ51 في الكلية العسكرية بحضور القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر.