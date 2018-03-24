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خطف المدافع طارق الجمل الفوز لفريق الاتحاد بعد تسجيله لهدف الفوز في مرمى مستضيفه الاتحاد المصراتي في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.

المباراة جمعت الفريقين اليوم السبت لحساب الجولة الثانية من إياب المجموعة الثالثة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

افتتح المهاجم عبد السلام الفيتوري التسجيل للاتحاد في الدقيقة 40من الشوط الأول ثم عادل أيمن عُمير النتيجة للاتحاد المصراتي في الدقيقة 67 وفِي الثواني الأخيرة من اللقاء اهدي طارق الجمل الفوز لفريقه بتسديده قويه من خارج منطقة الجزاء .

وبهذا الفوز عزز الاتحاد صدارته للمجموعة الثالثة برصيد 24 نقطه فيما واصل الاتحاد المصراتي تواجده في منطقة الخطر برصيد 8نقاط.