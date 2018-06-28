أخبار ليبيا 24

استنكرت الجمعية العمومية لنادي الاتحاد ما وصفته أعمال الشغب والاعتداء السافر على ملعب طرابلس الدولي من قبل مجموعات غوغائية وخارجة عن القانون.

ونفت الجمعية العمومية قيام جمهور النادي بالتحشيد بغرض الاعتداء على نادي الأهلي طرابلس.

وقالت “ننفي وبشدة بعض الأخبار الكاذبة والتي تتناقلها بعض صفحات التواصل الاجتماعي بوجود تحشيدات لجماهير نادي الاتحاد بغرض الاعتداء على نادي الأهل طرابلس”.

وأكدت الجمعية العمومية في نادي الاتحاد بأنه لا صحة لهذه الأخبار، ومشددةً على أن “جماهير الاتحاد راقية وواعية وتقدر المسئولية وحريصة على المصالح والمنشآت العامة” .

وتابعت بالقول “جماهير الاتحاد لم تكن أداة للانتقام أو التسلط على أحد فقط تتابع وبإعداد غفيرة تمارين فريقها الأول وترفع من روحهم المعنوية” .

وكان مشجعون غاضبون ينتمون لنادي الأهلي طرابلس قد أوقدوا أمس الإربعاء النيران في الملعب ومرافقه وذلك للتعبير عن غضبهم ورفضهم لقرار اتحاد كرة القدم برئاسة جمال الجعفري بإعادة مباراة ديربي طرابلس بين الأهلي والاتحاد في نصف نهائي كأس ليبيا للموسم الجاري 2017 / 2018 .

وكانت مباراة فريقي الأهلي طرابلس والإتحاد، الخميس، في نصف نهائي كأس ليبيا لكرة القدم قد توقفت بسبب احتجاج لاعبي الاتحاد على احتساب الحكام لركلة ترجيحية لصالح الفريق المنافس.

من جانبها أصدرت الهيئة العامة للشباب والرياضة بالحكومة المؤقتة بيانا حول مهاجمة ملعب طرابلس الدولية، مؤكدة أن المنشآت الرياضية هي مقدرات الشعب الليبي وملك للجميع في كل ربوع الوطن الواحد وهي من أمواله و خيراته.

وخاطبت الهيئة “أبناء الوطن الواحد و الشباب الغيورين على مصلحته العليا، مطالبة لهم بعدم استغلاهم بشكل غير صحيح و غير مسؤول للهدم مشددة على أن هذا لا يليق بأبناء ليبيا”.

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