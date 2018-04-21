أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن اكتشاف مخبأ يضم كميات كبيرة من الأسلحة على الشريط الحدودي مع ليبيا بمنطقة طارات شرق مدينة عين أميناس، التابعة لولاية الوادي بجوار الحدود الجزائرية الليبية.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها،” إن الجيش عثر بداخل المخبأ على صاروخي “هليكوبتر” مضادين للدبابات، ومسدسين رشاشين من نوع “كلاشنيكوف”، وبندقية قناصة، و208 خراطيش من مختلف العيارات، و3 مخازن ذخيرة”.

وأوضحت الوزارة أنه تم العثور أيضا على بندقية قناصة وعدد 2 مسدسات وعدد 2 صواريخ هليكوبتر مضادة للدبابات وخراطيش من مختلف العيارات.