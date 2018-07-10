أخبار ليبيا 24

سحب رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، أمس الإثنين، قراره رقم (79) لسنة 2018 الصادر أول أمس الأحد والقاضي بإعفاء عبد المنعم الغيثي من مهامه كرئيس للجنة التسيرية لبلدية درنة، وتكليف أكرم سالم عبد العزيز عبد الإله عميدًا لبلدية درنة.

وقالت مراسلة بعثها مدير المكتب الخاص بالثني الطاهر محمد الطاهر إلى وكيل وزارة الحكم المحلي-حصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منها- أن “القرار قد بني على معلومات مغلوطة”.

وأضافت الطاهر في مراسلته ” نفيدكم بسحب القرار المشار إليه أعلاه كلياً ويوقف إجراء تشكيل لجنة التسليم والاستلام بالخصوص”.

وكان عدد من سكان مدينة درنة قد أصدروا أمس الإثنين بيانا طالبوا فيه بإلغاء قرار رئيس الوزراء عبد الله الثني بإعفاء عميد البلدية عبد المنعم الغيثي من مهامه وذلك في حضور النواب حمد البنداق وفرج الشلوي ومفتاح الشاعري.

من جانبه قال عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي في تصريح لأخبار ليبيا 24 أن قرار إعفائه من منصبه من قبل رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني لم يستند إلى أسس قانونية وأنه غير مبرر ومعيب.

وأضاف الغيثي “قرارات الدولة مثل قرارات الأشخاص قد تخطأ وقد تصيب. القرار وفقاً للتعبير القانوني ما هو إلا إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بمقتضى القوانين واللوائح لإحداث مركز قانوني معين متى كان جائزاً وممكن بغية تحقيق مصلحة عامة .”

وتابع “القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء والذي يقضي بإعفائي الحقيقة مشوباً بعدة عيوب أبرزها أن هذا القرار لم يكن مبرراً ولم يستند إلى أسس قانونية . ولكن جهة الإدارة الحقيقة استدركت قرارها الذي صدر عنها وقد أصدرت قراراً يقضي بسحبه وبانتهاء أثاره القانونية وهو الآن في حكم العدم بل هو العدم نفسه”.

وشدد ” سوف نعمل على حل مسؤولي القطاعات ببلدية درنة وكذلك مجلس الحكماء استنادا على مطلب وجهاء وأعيان درنة وما جاورها وكذلك النشطاء والسياسيين”.

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