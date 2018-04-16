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بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني مع رئيس جهاز مباحث الأحوال المدنية بنغازي مقدم أسامة الدرسي كيفية كشف حالات التلاعب بالمستندات الخاصة بالمواطنين.

وأبدى الثني استعداده لدعم جهاز مباحث الأحوال المدنية وذلك من أجل الحفاظ على الهوية الليبية من العبث والتزوير.

وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع في مكتبه في قرنادة أن مصلحة الأحوال المدنية تمثل العمود الفقري للدولة الليبية متعهدًا بتقديم وتذليل كافة الصعوبات أمام عمل الجهاز..

يشار إلى أن جهاز مباحث الأحوال المدنية تمكن الفترة الأخيرة من اكتشاف عدد من حالات التزوير للجنسية الليبية مقابل مبالغ مالية، إضافة إلى منع الولادة في أي عيادة خاصة ما لم يتواجد بها مكتب تابع لمصلحة الأحوال المدنية بعد ضبط تزوير تسجيل المواليد غير الليبيين.