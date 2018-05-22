أخبار ليييا24- خاص

حسم التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة لقاء الاتحاد والنصر في الجولة الثالثة لرباعي التتويج بطولة ليبيا لكرة القدم والتي احتضنها ملعب طرابلس الدولي اليوم الثلاثاء.

وجاءت المباراة مثيرة منذ دقائقها الأولى وفاجأ النصر مستضيفة بهدفين في الشوط الأول عن طريق هداف النصر سالم المسلاتي “روما “.

وعاد الاتحاد في الشوط الثاني حين نجح في تقليص الفارق برأسية أحمد الزوي، وخطف المدافع أحمد التربي التعادل للاتحاد في الدقائق الأخيرة لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2.

وبهذا التعادل واصل الاتحاد صدارته لفرق الرباعي برصيد 5 نقاط فيما أضاف النصر نقطة لرصيده ليصبح بنقطتين من 3 مباريات.