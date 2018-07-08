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تمكنت وحدة التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي، من ضبط شاحنة مُحملة بالسلع التموينية منتهية الصلاحية.

وقال رئيس وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي المُقدم أشرف الفايدي، إن الشاحنة التي تم ضبطها مُحملة بالسلع التموينية مُهربة من منطقة الصابري.

وأوضح الفايدي أنه بعد ورود معلومات من غرفة عمليات مديرية أمن بنغازي مُفادُها وجود هذه الكمية من السلع التموينية المنتهية الصلاحية وخروجها من منطقة الصابري من قبل بعض ضعاف النفوس لغرض بيعها للمواطن.

وأضاف رئيس وحدة التحريات العامة أنه عقب تقنين الإجراءات اللازمة، تم ضبط الشاحنة بما فيها من مواد والتأكد من انتهاء صلاحيتها.

وأشار الفايدي إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة وإحالتها إلى جهات الاختصاص وهو جهاز الحرس البلدي شرق بنغازي.

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