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ضبطت وحدة التحريات في مديرية أمن بنغازي شخص مصري الجنسية يدير و ينسق مع أشخاص في إدارة بيوت دعارة داخل المدينة.

وقال آمر وحدة التحريات في مديرية أمن بنغازي أشرف الفايدي إن معلومات وردت إلى أفراد تحرياتنا بوجود شخص مصري يدعى (م – ب) يدير بيوت دعارة بالتنسيق مع عناصر نسائية في إحدى المناطق في المدينة لديه شقة إيجار يستعملها لهذا الغرض.

وأوضح الفايدي أنه بعد التأكد من المعلومات على الفور أصدر رئيس الوحدة تعليماته بتكليف قوة لضبط الجاني و تم القبض عليه و الاستدلال معه اعترف بجميع ما نسب إليه و ما تم ذكره، لافتا إلى أنه اتضح عن طريق فيديوهات في هاتفه المحول أنه يقوم بممارسة الرذيلة مع العديد من النساء و تصويرهن و من ثم ابتزازهن.

وأشار آمر وحدة التحريات في مديرية أمن بنغازي إلى أنه بعد التحري عن اجراءات دخوله إلى ليبيا اتضح أنه دخل بطريقة غير مشروعة عن طريق الهجرة غير الشرعية.