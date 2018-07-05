أخبار ليبيا 24

ضبطت وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي ملهى ليلي بمنطقة الماجوري يرتاده أجانب ويمارسون فيه الرذيلة.

وقال رئيس وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي المُقدم أشرف الفائدي أن مجموعة من الأفارقة وتحديداً من الجنسية الغانية ومن جنسيات أجنبية اخرى تُمارس الرذيلة في منزل بالماجوري قامت باستأجره وتأثيثه وتحويله إلى ملهى ليلي.

وأكد المُقدم الفائدي ضبط المجموعة بالكامل داخل المنازل المتحرى عنها بعد أخذ الأذن من وكيل النيابة العامة.

وأثبت احتواء الضبطيات التي كانت بحوزتهم على مواد مسكرة وحبوب مهلوسة.

وأشار إلى أنه تم إحالة المحضر للنيابة العامة ويتم توثيق المحضر من خلال شُعبة التوثيق والمعلومات داخل الوحدة.

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