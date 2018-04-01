أخبار ليبيا24- خاص

أضاع فريق التحدي نقطتين ثمينتين حين تعادل سلبيًّا مع مستضيفه الأندلس مساء السبت في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب مدينة أمساعد ، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

ونجح فريق الأندلس في إقفال كل المنافذ التي تؤدي إلى منطقته واعتمد على الهجمات المرتدة التي كاد من خلالها الوصول إلى مرمى فتحي الطلحي من جهته لم يجد التحدي الحلول وافتقد للنجاعة الهجومية ولم ينجح مهاجميه في خلق فرص حقيقية للتهديف.

وبهذه النتيجة واصل التحدي نزيف النقاط وأضاف نقطة يتيمة ليصبح برصيد 19 نقطة ، في حين أضاف الأندلس النقطة جديدة ليصبح برصيد 3 نقاط وليؤكد مغادرتة للدوري الممتاز.