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أصدرت قيادة العمليات الخاصة التابعة لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان لقطات قالت إنها لغارة ليلية على قرية ريفية في مقاطعة غوزغان أسفرت عن مقتل أحد قادة داعش، في ما تعرف بولاية خراسان، ومقاتل آخر.

وتعرض اللقطات عملية مشتركة بين قوات الأمن الخاصة الأفغانية والقوات الخاصة الأمريكية في قرية مغول في منطقة درزاب في إقليم غوزغان.

وتلك هي أحدث حلقة في سلسلة من الضربات في محافظة غوزغان استهدفت مقاتلين من فرع داعش في أفغانستان وباكستان، بما في ذلك غارة يوم 22 مارس أودت بحياة أربعة من مقاتلي ولاية خراسان في منطقة درزاب.

وقد أسفرت أولى الضربات في 16 مارس عن مقتل قائدين في داعش خراسان، وهما عمير وأبو سامايا، في إقليم سار-بول ، بالإضافة إلى 13 مقاتلاً آخرين في مقر ولاية خراسان في غوزغان.

وقد أعلن الجيش الأمريكي يوم الأربعاء 28 مارس 2018 القضاء على القيادي في تنظيم داعش موسى أبو داود في الغارة الجوية التي استهدفت موقعا لتنظيم داعش جنوب ليبيا السبت 24 مارس.

وذكر الجيش الأمريكي أن موسى أبو داوود هو مسؤول رفيع المستوى في التنظيم، فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية تورطه في العديد من العمليات الإرهابية على غرار العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت دورية عسكرية في جبل الشعانبي في جويلية 2013، وأسفرت عن مقتل 9 عناصر من الوحدات العسكرية التونسية.