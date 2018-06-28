أخبار ليبيا 24

تصدّرت بلجيكا المجموعة السابعة بنهائيات كأس العالم 2018، بفوزها على انجلترا 1-0 مساء الخميس، على ملعب كالينينجراد، في واحدة من أخر مباريات الدور الأول.

وأحرز عدنان يانوزاي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51.

ورفعت بلجيكا رصيدها في ختام المجموعة إلى 9 نقاط مقابل 6 لإنجلترا، علما بأن المنتخبين ضمنا تأهلهما إلى ثمن النهائي في الجولة الماضية.

وضربت بلجيكا موعدا مع اليابان في الدور التالي، ومن المحتمل بشدة أن تواجه البرازيل في ربع النهائي، فيما تلعب إنجلترا مع كولومبيا.

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