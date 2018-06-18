أخبار ليبيا 24

أكد رئيسا لخطة تأمين منطقة اجدابيا وضواحيها ومدير أمن مدينة البيضاء العقيد خالد البسطة على ضرورة بسط الأمن والضرب بيد من حديد وعدم السماح لأي خروقات أمنية قد تحدث في مدينة اجدابيا وضواحيها، وشدد على أن المدينة ستكون أمنة بالتعاون مع مديرية أمن اجدابيا والقوات المسلحة,

وقال البسطة اليوم من داخل مقر مديرية أمن اجدابيا على أن من حق المدينة أن تتمتع بالأمن والاستقرار ومن حق أهلها أن يعيشوا بحرية واصفا إياها بـ”مدينة الشعر والفن والكرم والضيافة”.

ونوه أن القوة المتمركزة سوف لن يكون مكانها فقط مدينة اجدابيا بل ستشمل الضواحي المجاورة لها .

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد كلفت يوم أمس السبت مدير مديرية أمن البيضاء العقيد خالد البسطة رئيسا لخطة تأمين منطقة اجدابيا وضواحيها.

وجاء تكليف العقيد البسطة بناء على الخطة الأمنية رقم اثنين التي تم اعتمادها من القيادة العامة للقوات المسلحة بناء على كتاب وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة.

من جهته كلف البسطة بصفته رئيسا لخطة تأمين اجدابيا وضواحيها كلا من رئيس مركز شرطة البيضاء المدينة ورئيس جهاز مكافحة المخدرات بمدينة البيضاء ومدير مديرية أمن توكرة كمعاونين له مطالبا إياهم بضرورة الالتحاق بالعمل والتقيد بالحملة بحسب ما جاء في كتاب وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة.

وسبق هذا التكليف من قبل القيادة العامة للعقيد البسطة قيام مجموعات مسلحة يقودها آمر حرس المنشآت النفطية الوسطى السابق إبراهيم الجضران اليوم الخميس هجومًا على الموانئ النفطية.

وتبنى الجضران في مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الهجوم بعد إعلانه انتهاء التجهيزات لقواته والقوات المساندة لها من سرايا الدفاع عن بنغازي “من قبيلة المغاربة إضافة إلى قبائل الهلال النفطي وقبائل التبو”.

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