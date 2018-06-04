أخبار ليبيا 24-خاص

قال مدير مكتب الإعلام لشركة البريقة أحمد المسلاتي في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 أن الشركة واصلت ولليوم الثاني على التوالي في توزيع بطاقات الدفع المباشر (تداول) المحملة بألف دينار على مستخدميها حسب القوائم الصادرة من قبل قسم الخدمات الشخصية بمنسقية خدمات العاملين بإدارة الخدمات العامة.

وأضاف أن شركة البريقة لتسويق النفط تعاقدت مع إحدى أكبر الشركات ليتمكن المستخدمون من توفير احتياجاتهم اليومية من السلع.

وكانت الشركة قد قامت توزيع 1514 بطاقة عن شهر 5، فيما لا يزال هناك 1700 بطاقة جاري العمل على تجهيزها وشحنها.

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