أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن قسم البحث الجنائي شحات القبض على ثلاثة عناصر إرهابية ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي وذلك بعد خروجهم من مدينة درنة.

وقال رئيس مكتب الإعلام الأمني والناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بواكريم، إن العناصر الإرهابية اعترفوا بقيامهم بجرائم قتل كثيرة في مدينة درنة وأن أدوارهم كانت متنوعة مابين خطف واغتيال ونشر الفكر الإرهابي بين المواطنين ومحاربة قوات الجيش في محور الحيلة والفتائح.

وأضاف بواكريم أن المتهم الأول مقيم بمنطقة الابرق بعد هروبه من درنة وقد كانت دوره الاغتيال والخطف ومحاربة الجيش والثاني تم ضبطه بعد دخوله مدينة شحات وكان دوره التحري عن رجال الأمن وجمع المعلومات والثالث تم ضبطه بعد إقامته في مدينة شحات ودوره واعظ للتعبئة بالفكر الإرهابي.

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