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تمكن رجال البحث الجنائي التابعين لمديرية أمن أجدابيا أمس الثلاثاء من انتشال جثة متحللة ومجهولة الهوية كما تبدو عليها آثار الغرق.

وقال مأمور الضبط القضائي في القسم – بحسب مكتب الإعلام في مديرية أمن أجدابيا – إن البلاغ أتى من مركز شرطة الزويتينة التابع للمديرية بعد ورود معلومة بتواجد جثة على شواطئ المنطقة من أحد المواطنين.

وأضاف أن رجال الأمن قاموا بنقل الجثة المتحللة إلى مستشفى الشهيد امحمد المقريف بعد إخطار النيابة على أمل التعرف عليها لاحقا واستكمال الإجراءات اللازمة.

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين ممن غرقت مراكبهم قبالة السواحل الليبية تصل إلى الشواطيء حيث عثر على شواطيء أكثر من مدينة جثث لمهاجرين غير شرعيين.