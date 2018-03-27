أخبار ليبيا 24-خاص

تتواصل ولليوم الخامس على التوالي معاناة المسافرين على متن طيران الخطوط الجوية الإفريقية بسبب انقسامات تضرب مجلس إدارة الشركة وتعود نتائجها على المسافرين ففي مطار تونس تكدس هؤلاء لمدة 18 ساعة حتى وصلت طائراتهم، والأمر نفسه تكرر في مطاري برج العرب المصري ومطار الملكة علياء بالأردن بتأخير لـ12 ساعة و 9ساعات على التوالي.

لكن الأمور وصلت لذروتها بزيادة الخلاف بين من يتصارعون داخل الشركة عندما أقدمت الإدارة الرئيسية للشركة في طرابلس اليوم على إقفال منظومة الحجز على كافة مكاتب وفروع الشركة بالمنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى وسرت ومكتبين في جنزور والزاوية ومكاتب البيع في تونس

وقد أكد مدير الإدارة المالية بالخطوط الجوية الأفريقية سراج الفيتوري في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 إقفال منظومة الحجز على كافة مكاتب وفروع الشركة بالمنطقة الشرقية من قبل الإدارة الرئيسية بطرابلس.

وأوضح الفيتوري ” أنهم فوجئوا اليوم بإغلاق منظومات الحجز في كامل المنطقة الشرقية ما أدى لإغلاق مكاتب البيع وحرمان سكان المنطقة من السفر وسبب عراقيل في عودة المسافرين الراغبين في العودة إليها من الخارج”.

وبين أن ” ما حدث هو إيقاف لمنظومة حجز المبيعات في المنطقة الشرقية ما أدى إلى إغلاق مكاتب البيع في كل المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى وسرت ومكتبين في جنزور والزاوية ومكاتب البيع في تونس”.

وكشف الفيتوري أن ” المشكلة تعود لستة أشهر عندما سيطرت مجموعة مسلحة على مجلس إدارة الشركة في طرابلس وفرضت أعضاء داخله بالقوة وأرادت من المسؤولين في المنطقة الشرقية الاعتراف بالجسم الموازي الموجود في طرابلس وأنهم حاولوا الوصول إلى حل ودي لكنهم طولبوا بالاعتراف بالمليشيات الموجود في طرابلس”.

وطالب إلى حل المشكلة بأية طريقة، ودعا المسؤولين في المنطقة الشرقية لحلها وعدم الاستجابة لابتزاز المليشيات المسلحة في طرابلس، منوهاً أن هناك طرفا لم يسمه يتعامل معهم من المنطقة الشرقية .

وفيما يستمر الإنقسام تستمر معاناة المسافرين بحثاً عن تذكرة سفر تحجز لهم مكانا في طابور المنتظرين لمقعد على متن طائرة قد لا تأتي إلا متأخرة.