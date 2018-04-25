أخبار ليبيا24- خاص

انتهت فرق الإطفاء والصيانة من أعمال الصيانة في خط ضخ النفط الخام ( الزقوط – السدرة ) التابع لشركة الواحة للنفط الذي تم تفجيره الأيام الماضية.

وذكر مصدر مطلع في سرية مرادة المقاتلة التي رفاقت فرق الصيانة طوال أيام الإصلاح أنه بعد قيام فرق الإطفاء بالسيطرة على الحريق من صباح يوم الأحد بدأت الفرق المختصة التابعة لشركة الواحة في نفس اليوم بأعمال الصيانة على الخط والتي استغرقت 3 أيام .

وكشف المصدر لـ”أخبار ليبيا24″ أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن هجومًا متعمدًا تسبب باندلاع الحريق على صمام العزل رقم 3 والتحويلة التي على الصمام.

وأوضح المصدر أنه تم تكليف فصيل مقاتل بكامل تجهيزاته لغرض حماية وحراسة وتأمين فريق الصيانة لافتا إلى أن الفصيل مكون من 10 سيارات وعدد (30) فرد من منتسبي سرية مرادة المقاتلة بقيادة آمر السرية فتح الله العبيدي.

يشار إلى أن مجموعة إرهابية قامت بتفحير صمام خط النفط الخام (الزقوط – السدرة) القريب من مرادة، وهذا الصمام تم تفجيره في ديسمبر من العام الماضي.