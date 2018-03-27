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في انتصار مختلف على تنظيم داعش الإرهابي ولكن بنفس الأهمية الأمنية والاستراتجية, أعلنت إدارة أمن العاصمة اليمنية الأحد، إلقاء القبض على فريق تصوير تابع لتنظيم داعش الإرهابي، بحوزته أجهزة تصوير عالية التقنية بينها كاميرات وعدسات، وطائرات خاصة بالتصوير الجوّي.

وقال بيان صادر عن أمن عدن إن الفريق مكوّن من 3 أشخاص، ووفق البيان فإن الأمن عثر على عبوات ناسفة بالغة الصغر وضعت بداخل عُلب خاصة بالمصوغات الذهبية ورُبطت بواسطة أسلاك خاصة بأجهزة تفجير عن بُعد.

وأضاف: “كما تم العثور – بداخل الوكر الذي تتخذه خلية داعش الإجرامية في عدن مخبأ لتخزين الأسلحة والمتفجرات – على عدّة التصوير التي يستخدمها الفريق لتسجيل وصايا منفذي العمليات الانتحارية بينها شعار التنظيم باللون الأسود والذي يُستخدم كخلفية ظهرت دائماً في الصور التي نشرها التنظيم لمنفذي العمليات الانتحارية”.

وأشار البيان إلى أن من بين المواد الخطرة التي عُثر عليها في الموقع، أحزمة ناسفة جاهزة للتفجير وأصابع ديناميت وأكياس تحوي مادة السي فور شديدة الانفجار بالإضافة إلى كميات من الأسلحة والمتفجرات بجميع أنواعها.

وأكدت شرطة أمن عدن أن هذه العملية النوعية الناجحة التي نفذتها الوحدة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب، تأتي بعد يومين من تنفيذ عملية مماثلة تم فيها القبض على قيادي بارز في التنظيم، لافتة إلى أن القيادي اعترف بوقوفه خلف عمليتي تفجير جولد مور والمنصورة وعمليات اغتيال طالت منتسبين لأمن عدن.

وكان تنظيم داعش الإرهابي تبنى في 24 فبراير الماضي هجومًا انتحاريًا مزدوجًا استهدف مقر قوات مكافحة الإرهاب التابعة للحكومة، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً بينهم امرأة وأطفالها الثلاثة كانوا في الموقع لحظة وقوع التفجير.

كما أعلن مسؤوليته عن هجوم إرهابي أدى إلى مقتل 3 ونحو 35 جريحاً بينهم طفل، وعدد من عمليات الاغتيال الأخرى التي طالت شخصيات عسكرية وأمنية.