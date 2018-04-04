أخبار ليبيا24- خاص

ضمن فريق الاتحاد تأهله عن المجموعة الثالثة بشكل رسمي للدور الرباعي عقب تسجيلة للفوز العاشر على التوالي وجاء هذا الفوز على حساب ضيفه الشرارة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء في ملعب طرابلس الدولى تحت أنظار وفد “فيفا”.

افتتح الاتحاد التسجيل في الدقيقة 2 عن طريق نجم الفريق محمد الطبال لينتهى الشوط الأول بهذا الهدف وخلال الشوط الثاني عزز فريق الاتحاد تقدمه بهدف ثاني برأسية المعتصم بالله صبو وزاد ناجى دراء االغلة لأبناء غارزيتو قبل أن يختتم الرباعية المدافع أحمد التربى.

وبهذا الانتصار عزز الاتحاد صدارته للمجموعة الثالثة برصيد 30 نقطة من عشر مباريات فيما لايزال الشرارة فى ذيل ترتيب المجموعة برصدي 4 نقاط من 8 مباريات.