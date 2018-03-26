أخبار ليبيا24- خاص

أدانت اللجنة التسييرية لنادي الاتحاد الأحداث التي حدثت ما بعد مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي السبت ووصفتها بالمؤسفة والتي لاتمت للرياضة بصلة.



وطالبت اللجنة التسييرية في بيان لها كافة جهات الاختصاص في الدولة بإيجاد الحلول السريعة لسلامة الرياضيين والمشجعين داخل الملاعب نظراً لخطورة هذا المنحنى في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.

وأكدت أن مؤسسة الاتحاد ستكون دائماً مع كافة الرياضيين في مدن ليبيا سنداً للبلاد، شاكرة كافة الجهات الإدارية والأمنية في مدينة مصراتة على مجهوداتهم.

وكانت بعثة فريق الاتحاد ومناصرية قد تعرضوا لمحاصرة من قبل مجموعات طلبت التعرف على مصير الحارس محمد صيدون المختطف في طرابلس منذ عام، إلا أن الجهات الأمنية في مصراتة تدخلت ونجحت في تأمين خروج الفريق والمشجعين إلى طرابلس.