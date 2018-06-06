أخبار ليبيا24- خاص

أكدت مصادر من نادي الاتحاد أن إدارة النادي التسييريه ، أبعدت المدرب الفرنسي دييجو جارزيتو، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم في النادي .

وجاء هذا القرار عقب هزيمة الفريق أمام الأهلي بنغازي 0-2، في ملعب شهداء بنينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من إياب رباعي التتويج في البطولة الليبية للموسم الجاري.

وكلفت إدارة الاتحاد المدرب المساعد، حمدي باطو. للإشراف على تدريبات الفريق الذي يستعد لمواجهة منافسه التقليدي، الأهلي طرابلس، في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

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