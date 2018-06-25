أخبار ليبيا 24 – خاص

بلغ المنتخب الإنجليزي الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم، بفوزه الساحق يوم الأحد على بنما 6-1 على ملعب نيجني نوفجورود، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة.

وأحرز أهداف المنتخب الإنجليزي كل من جون ستونز (8 و40) وهاري كاين (22 و45+1 من ركلتي جزاء و62) وجيسي لينجارد (36)، فيما سجّل فيليب بالوي هدف بنما الوحيد في الدقيقة 78.

وارتفع رصيد المنتحب الإنجليزي إلى 6 نقاط، بعد فوزه في المباراة الأولى على تونس 2-1، وهو الرصيد ذاته الذي يحمله منتخب بلجيكا الذي رافقه إلى الدور ثمن النهائي علما بأنّه يتصدّر بفارق الأهداف، فيما ودّعت بنما وتونس النهائيات بعد خسارتين متتاليتين لكل منهما. وفي الجولة المقبلة يوم الخميس، تلعب انجلترا أمام بلجيكا في قمة المجموعة، فيما تلاقي تونس بنما في مباراة هامشية.

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