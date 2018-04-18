أخبار ليبيا24- خاص

قالت مدير إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني لمياء الزليتني إن قناة فرانس 24 غير مرحب بها في ليبيا.

وأضاف الزليتني أن القناة غير معتمدة في الإعلام الخارجي وليس لديها مراسلين معتمدين في ليبيا، مؤكدة أنه لا يوجد أحد يمثل فرانس 24 يحمل بطاقة الإعلام الخارجي.

وأوضحت مدير الإدارة أن إدارة الإعلام الخارجي ترفض انتهاج سياسة تأجيج الشارع الليبي والتدخل في شؤون البلاد الداخلية.

وأشارت الزليتني إلى أن القناة لم تجدد اعتمادها في ليبيا منذ سنوات ولذلك سوف يتخذ الإعلام الخارجي كافة الإجراءات القانونية تجاه مراسلها الذي تجول بكاميرات قناة فرانس 24 بدون أي تصاريح وموافقات.

ومن جهته، وصف مراسل قناة “فرانس24” محمد الناجم لـ”أخبار ليبيا24″تصريحات مدير إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني لمياء الزليتني بـ “المستفزة”، لافتا إلى أنه ماضٍ في عمله.

وأضاف الناجم أن تصريحات الزليتني لا قيمة لها، قائلا :”تحدثت مع مستشاري رئاسة الوزراء ووزير الخارجية وأكدوا أنه ليس لديهم أي تحفظ على قناة “فرنس24”.