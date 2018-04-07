أخبار ليبيا 24 – خاص

إطفاء عام شهدته المنطقة الشرقية بالكامل يوم الخميس، من أجدابيا غربا حتى أمساعد شرقا، وإلى جالو والكفرة جنوبا نتيجة الفصل في دوائر 220 في شبكة الكهرباء.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء أن سبب الإطفاء هو عطل في دوائر نقل الطاقة 220 اجدابيا – قمينس، مؤكدة سرعة العمل على إصلاحها وإعادة الجهد إلى مدينة أجدابيا وإعادة تشغيل توليد الزويتينة.

استمر الإطفاء العام لمدة 6 ساعات ومن ثم بدأ يعود تدريجيا على المناطق والمدن الشرقية، وبعد ذلك بدأ طرح أحمال الشبكة يوم الجمعة التي وصل الإطفاء بها حت 7 و8 ساعات في اليوم.

وحاز الإطفاء على استياء أغلب المواطنين في المنطقة الشرقية، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي متفاجئين من حدوث انطفاء كامل لساعات طويلة لم تشهدها المنطقة الشرقية منذ بداية العام الجاري.

الكثير انتقد الإطفاء العام ووصفوه بداية انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي وطرح أحمال مع بداية دخول الصيف وقرب حلول شهر رمضان المبارك، معربين عن استيائهم لذلك ومحملين شركة الكهرباء مسؤولية ما حدث.

من جهته أعربت شركة الكهرباء عن استيائها من الاتهامات التي تداولها رواد التواصل الاجتماعي،الذين يرمون التهم بدون علم، بحسب تعبيرهم.

وقالت إحدى إدارات الشركة “إن رجال من شركة الكهرباء واقفين على إصلاح العطل في الشوارع ويتنقلون بين محطات الكهرباء بسياراتهم الخاصة لتوصيلها وحل المشاكل الفنية حتى ساعات متأخرة من الليل، وعائلاتهم تعاني أيضا من انطفاء الكهرباء”

وأضافت أن رجال محطات توليد الكهرباء يعانون منذ سنوات بسبب تهالك محطات التوليد لقلة العمرات وقطع الغيار للمحطات، مشيرة إلى شركة الكهرباء بها آلاف المهندسين والفنيين وهم أيضا يقطع عليهم الكهرباء وعلى أسرهم.

ولم يستمر الانطفاء طويلا حتى عاد إلى معظم مدن المنطقة الشرقية وأحيائها قبل صباح يوم الجمعة بعد نجاح المهندسين والفنيين بشركة الكهرباء من إيصال الجهد إلى محطة توليد شمال بنغازي وإعادة تشغيلها.