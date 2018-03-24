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كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية عن إلقاء القبض على أحد القادة البارزين بتنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى.

وذكر بيان للمديرية، أن “مديرية الاستخبارات العسكرية مازالت تطارد فلول الإرهاب المندحر بعزيمة ملؤها الإصرار والتحدي وأطاحت برؤوس قادته البارزين ممن تلطخت أياديهم بدماء شعبنا”.

وأضاف البيان ” بعملية استخبارية نوعية خطط لها بدقة يتمكن عناصر الاستخبارات العسكرية في قيادة الفرقة 20 وبالتعاون مع اللواء 66 من إلقاء القبض على أحد أبرز قادة عصابات داعش الإرهابية والذي شغل منصب مدير شرطة ما يسمى بـ ولاية نينوى”.

وتابع أن ” هذا الإرهابي هو المسؤول عن جميع المصارف العائدة للدواعش، وأحد أبرز المتخصصين بزرع العبوات الناسفة وأشهر المدربين بهذا التخصص، وهو من الذين اسهموا بقتل العديد من المواطنين الأبرياء”.

وبين أنه “ظل متخفياً ومتنكراً في جبال بادوش بعد تحرير الموصل حتى تمكن رجال الاستخبارات العسكرية من استدراجه إلى قرية الشيقرة شمال الموصل والقبض علية بكمين محكم”.

وأوضح البيان “يعد هذا الإرهابي من أهم المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤/١ ومواد قانونية أخرى لما اقترفه من جرائم يندى لها الجبين”.

وفي هذا الصدد أعلن قائد شرطة نينوى العراقية العميد الركن حمد نامس الجبورى، يوم الأربعاء، اعتقال 9 عناصر من تنظيم داعش الإرهابى فى الموصل.

وأضاف الجبورى أن قوات “الرد السريع” قامت بحملة موسعة فى عدة أحياء بالجانب الايسر لمدينة الموصل؛ ما أسفر عن القبض على تسعة عناصر من داعش الإرهابى.