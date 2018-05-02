أخبار ليبيا24- خاص

استيقظت العاصمة الليبية طرابلس صباح اليوم الأربعاء على دوي انفجار ضخم هز أرجائها، شهود عيان أكدوا لـ”أخبار ليبيا24″ أن الانفجار الذي حدث سُمع دويه في منطقة غوط الشعال، و ماهي إلا دقائق ليتأكد الجميع أن الإرهاب يضرب بأطنابه في مقر المفوضية العليا للانتخابات.

وأكد مصدر مطلع أن عدد الضحايا خلال الهجوم الإرهابي حتى اللحظة بلغ 4 قتلى إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى، مشيرًا إلى أن عملية البحث جارية الآن عن سيارة مفخخة يقودها أحد الإرهابيين.

وذكر المصدر أن سيارة يستقلها ثلاثة إرهابيين توقفت أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات نزل منها اثنان يرتديان أحزمة ناسفة ودخلا مقر المفوضية لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية تبحث عن السيارة التي يقودها الإرهابي الثالث التي يرجح أن تكون مفخخة.

ولفت المصدر إلى أن اشتباكًا مسلحًا سبق عملية التفجير بين الإرهابيين وبعض العناصر الأمنية ، مؤكدًا أن حالة من الذعر وازدحام شديد تشهدها منطقة السياحية.