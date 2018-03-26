أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس مركز شرطة الصابري نقيب طارق نجم، اليوم الاثنين، القبض على الجناة في قضية مقتل عضو لجنة الجرحى بالقوات الخاصة الطبيب حسام علي محمد الشيخي.

وأوضح نجم، في تصريحات صحفية، أن عناصر التحريات بالمركز تمكنوا من القبض على الجناة الذين قتلو الطبي ووجد داخل سيارته أمس الأحد في محيط بحيرة عين زيانه “شرق بنغازي”، وهم أربعة أشخاص بينهم شخص مغربي الأصل من مواليد دولة ليبيا.

وأضاف أنه بعد التحقيق معهم تبيّن أن الدافع خلف الجريمة هي مشكلة عائلية، لافتاً إلى أن الجاني الأول في القضية هو صهر المجني عليه، مشيرا إلى أن الثلاثة الآخرين هم من جنسية ليبية شركاء في الجريمة، وصهر المجني عليه هو من نفذ عملية القتل .

وقال إن المجني عليه فقد الاتصال به منذ يومين وقتل برصاصة في الرقبة، وهو من سكان منطقة أرض زواوة .

تجدر الإشارة إلى أن الشيخي – 30 عامًا – أحد أفراد الكتيبة الأولى صاعقة بالقوات الخاصة، وهو طبيب أسنان تخرج في جامعة العرب الطبية وكان له دور بارز بمحاور القتال وتجهيز المستشفيات الميدانية والتواصل مع لجنة الجرحى بالقوات المسلحة لإتمام إجراءات جرحى القوات الخاصة.