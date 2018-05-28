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اتهمت اللجنة التسييرية لنادي الاتحاد أحد ضباط الصاعقة بإعطاء أوامر بالاعتداء على فريقها الأول لكرة القدم بالعصي والطعن بالسلاح الأبيض قبل وصوله لأرض ملعب بنينا مساء أمس الأحد خلال مباراته مع فريق الأهلي بنغازي لحساب الجولة الأولي من إياب رباعي التتويج بلقب الدوري الليبي والتي أعلن حكمها فوز الأهلي 2-0 بعد عدم حضور فريق الإتحاد وانتهاء الوقت القانوني للمباراة.

وأكدت نه سيتم فتح محضر في ضابط الصاعقة على المشاي والمجموعة التي هاجمت حافلة فريق الاتحاد بعد أن تعرف عليه بعض اللاعبين ، وتقديم مذكرة للاتحاد الليبي لكرة القدم توضح تفاصيل الاعتداء بحسب ما ورد في بيان اللجنة التسييرية لنادي الاتحاد .

وقالت اللجنة في بيان نشرته أن الفريق تعرض لاعتداء بالضرب بالعصي والطعن بالسلاح الأبيض من قبل جهة أمنية تتبع قوات الصاعقة وبزيها الرسمي وبأوامر الضابط على المشاي قبل الوصول لأرض الملعب.

وأشارت إلى أنه “رغم الوعود التي قطعها المسئولون والجهات الأمنية والرسمية التي تم الاتصال بها بمراسلات رسمية منها مديرية أمن بنغازي وإحدى الكتائب العسكرية التي تؤمن منطقة بنينا ، إلا أن ذلك لم يمنع من الاعتداء على الفريق بالصعود إلى الحافلة والتهجم على اللاعبين والطاقم الإداري والفني”.

وأوضحت أن الاعتداء تسبب في إصابة اللاعبين أحمد الزوي وطارق الجمل وعبد العزيز بريش والمصور أحمد زايد وإصابات طفيفة لعدد آخر من اللاعبين .

هذا وطالبت اللجنة التسييرية لنادي الاتحاد باحتساب نتيجة مباراته أمام الأهلي بنغازي لصالحه في إياب الدور الرباعي ، ونقل بقية مبارياته المدرجة في مدينة بنغازي إلى ملعب محايد وذلك لعدم توفر الأمن حسب وصفها.

من ناحيتها حملت الجمعية العمومية لنادي الإتحاد “الجهات الأمنية” في مدينة بنغازي المسؤولية عن ما حدث، وقالت إن اللاعبين والإعلاميين تعرضوا لـ”ضرب مبرح” من قبل رجال الأمن “الذين كان من المفترض أنهم من يحمي بعثة الفريق”.

وأوضحت الجمعية العمومية في بيان لها “عليه نحمل المسؤولية كافة الجهات الأمنية سلامة كافة البعثة. ونحن نطالب برجوع البعثة لمدينة طرابلس. شكرا على الروح الرياضية”.