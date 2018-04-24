أخبار ليبيا 24 – خاص

ينتظر فريق الأهلي طرابلس قرعة البطولة العربية لاندية كرة القدم المقرر إجراؤها غدًا الثلاثاء في مدينة جدة، وستتنافس الفرق الـ 32 المشاركة على الجائزة الأولى والتي تم تحديدها بـ 6 ملايين دولار، وتعد أضخم جائزة في تاريخ البطولات العربية، وتتجاوز في قيمتها جائزة المركز الأول لدوري الأبطال سواء في آسيا أو افريقيا.

و ستقام البطولة بنظام الذهاب والإياب، ولن يكون هناك تجمع للفرق في مكان واحد على غرار النسخة السابقة التي أقيمت في مصر.