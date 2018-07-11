أخبار ليبيا24- خاص

تسعى إدارة الأهلي طرابلس جدياً في ضم لاعب نادي الزمالك أحمد كابوريا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وتقدم الأهلي طرابلس بعرض مالي يقدر 150 ألف دولار، على سبيل الإعارة، لمدة موسم.

وأكدت وسائل إعلام مصرية أن الأهلي طرابلس، ينافس التعاون السعودي وسموحة والإسماعيلي، على ضم كابوريا.

وبحسب وسائل الإعلام المصريه هناك اتجاه داخل الزمالك، للموافقة على العرض خاصة وأن اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني للنادي المصري.

ويلعب أحمد كابوريا صاحب 30 عام في مركزي خط الوسط المحوري والهجومي وسبق وأن لعب في صفوف غزل اشبين والاتحاد السكندري.

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