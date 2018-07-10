أخبار ليبيا 24

أكدت إدارة نادي الأهلي طرابلس أن لاعبيها الذين تم استدعائهم لتمثيل المنتخب الأول لكرة القدم لن يلتحقوا به.

وأضاف النادي في مراسلة إلى لجنة المنتخبات بأن الفريق الأول بالنادي سيدخل معسكرا بتونس خلال اليومين القادمين مما يتوجب عدم التحاق لاعبي الفريق بالمنتخب الليبي بما في ذلك اللاعبين الذين تم انتدابهم للأهلي طرابلس مؤخرا.

وأشارت المراسلة أن المعسكر يأتي استعدادا لمباراة الفريق أمام الوداد البيضاوي المغربي المقررة في العاشر من الشهر المقبل.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من غياب فريق الأهلي عن مباراة نصف نهائي كأس الليبي التي كان من المقرر أن تجمعه بخصمه التقليدي فريق الاتحاد بملعب الزاوية.

وكانت إدارة نادي أهلي طرابلس قد استبقت المباراة بإعلانها عدم خوض مباراة الفريق مع الاتحاد، اعتراضًا على قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة، بإعادة مباراة الفريقين التي جمعتهما على ملعب طرابلس يوم الخميس قبل الماضي، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، إلا أن المباراة لم تكتمل حين لجأ الحكم إلى الفصل في نتيجتها عبر ركلات الترجيح، قبل أن يعترض فريق الاتحاد على احتساب حكم المباراة لركلة الترجيح الثانية لأهلي طرابلس والتي سددها أنيس سلتو، وأقر الحكم بتخطي الكرة خط المرمى.

وسبب تأجيل المباراة عدة مرات في تعكير العلاقة بين الأهلي طرابلس من جهة واتحاد كرة القدم من جهة أخرى حين أقدم مشجعون غاضبون ينتمون لنادي الأهلي طرابلس على اشعال النيران في ملعب طرابلس الدولي ومرافقه وذلك للتعبير عن غضبهم ورفضهم لقرار اتحاد كرة القدم برئاسة جمال الجعفري بإعادة المباراة.

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