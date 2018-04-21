أخبار ليبيا24- خاص

قال وكيل اللاعبين عبد الحفيظ العقوري إن مهاجم المنتخب الليبي لكرة القدم وفريق التحدي عامر التاورغي وقع عقداً انتقل بموجبه لفريق الأهلي لموسمين.

وجاء توقيع العقد بحضور اللاعب عامر التاورغي ووكيله و مندوب الأهلي طرابلس إسماعيل اشتيوي.

وأكد العقوري في تصريحات لـ”أخبار ليبيا24″ أن عامر التاورغي سيلتحق بصفوف فريقه الجديد خلال شهر يوليو المقبل.

وقدم عامر التاورغي 26 عامًا موسماً مميزاً مع التحدي في ذهاب الدوري الممتاز حيث سجل 6 أهداف وقاده للتأهل لبطولة الأندية الأفريقية بتسجيل 4 أهداف مناصفة في شباك الأهلي طرابلس والاتحاد.