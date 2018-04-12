أخبار ليبيا24- خاص

حققت فرق الأهلي طرابلس والنصر والاتحاد الفوز في الجولة الثالثة من المرحلة الأولى لنهائيات البطولة الليبية لكرة السلة التي يحتضنها مجمع سليمان الضراط بنغازي منذ الإثنين الماضي.

وواصل فريق الأهلي طرابلس تصدره للنهائيات عقب تحقيقة الفوز الثالث على التوالي حين فاز على الشباب بنتيجة 70 مقابل 59 نقطة، وعاد فريق النصر لسكة الانتصارات بفوز صعب على المدينة بنتيجة 63 مقابل 61 نقطة.

ومن جهته حقق الاتحاد فوزًا جديدًا ومثير على الأهلي بنغازي بنتيجة 96 مقابل 94 بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل.

وبعد 3 جولات يواصل الأهلي طرابلس الصدارة برصيد 6 نقاط فيما يحل الاتحاد ثانياً برصيد 5 نقاط ويليه النصر بذات الرصيد فيما يأتي الأهلي بنغازي رابعاً ب4 نقاط المدينة برصيد 4 نقاط والشباب بـ 3 نقاط.