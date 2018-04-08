أخبار ليبيا24- خاص

أسفرت قرعة المرحلة الأولى لنهائيات الدوري الليبي لكرة السلة عن مواجهة نارية حين يلتقي الجارين الأهلي طرابلس والاتحاد في الجولة الأولى فيما سيقص النصر حامل اللقب ونظيره الشباب شريط الافتتاح خلال النهائيات. وسيلاقي الأهلي بنغازي منافسه المدينة خلال الجولة الأولى.

وبحسب القرعة التي سحبت صباح اليوم الأحد في مقر قناة ليبيا الرياضية في بنغازي ستنطلق منافسات الجولة الأولى غداً الاثنين في مجمع سليمان الضراط في بنغازي.

ويلاقي الأهلي بنغازي نظيره الأهلي طرابلس يوم الثلاثاء المقبل ووضعت لقاء الأهلي بنغازي منافسه النصر الجمعة المقبل فيما ستكون مواجهة النصر والأهلي طرابلس في الجولة الأخيرة التي ستقام السبت المقبل.

وتشارك في النهائيات 6 فرق هي النصر والأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والاتحاد والمدينة والشباب.