أخبار ليبيا24- خاص

ستشهد الجولة الأخيرة من إياب منافسات التتويج بلقب الدوري الليبي لكرة السلة مواجهة من العيار الثقيل تجمع اليوم السبت الأهلي طرابلس والنصر ومن خلالها سيتم تحديد لقب البطولة.

ويتساوى فريقا النصر والأهلي طرابلس في المركز الأول برصيد 17 نقطه لكلاهما ومن خلال مواجهة اليوم سيتحدد البطل.

وفي الجولة ماقبل الأخيرة للتتويج التي اختتمت أمس الجمعة حقق الأهلي طرابلس فوزًا مريحًا في قاعة طرابلس الكبرى على المدينة بنتيجة 75-65.

من جهته حقق فريق النصر الفوز في الدربي على الأهلي بنغازي بنتيجة 55-65 .