أخبار ليبيا ٢٤- خاص

قررت إدارة نادي الأهلي بنغازي شطب عدد من لاعبي الفريق الأول لفريق كرة القدم داخل الصالات وهم محمد شحوت و رمزي الشريف و إبراهيم المجبري وفتحي الخوجة ومحمد بوحجر و أحمد فتحي سليمان و عادل الشريف و وليد ارحومة .

كما قررت إدارة النادي تجميد نشاط لعبة كرة القدم داخل الصالات في النادي إلى حين تشكل لجنة جديدة تشرف عليها .

وأكدت إدارة النادي في قرارها الذي نشر على صفحة النادي الرسمية على فيس بوك أن إيقاف النشاط جاء على خلفية مشاركة عدد من لاعبي النادي الأهلي في البطولة الدولية في الكويت دون علم إدارة النادي.

ولعب فريق الأهلي بنغازي مباراة في بطولة الروضان بالكويت وحقق فيها الفوز على فريق شركة سدن الإقليمية 1-0 .