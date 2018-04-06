أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق فريق الأهلي بنغازي تأهلاً مثيراً للدور الربع نهائي من مسابقة كأس ليبيا، حين قلب تأخرة بهدف لفوز بهدفين في أخر دقائق المباراة التي جمعته بفريق اليرموك اليوم الجمعة على أرضية ملعب الخمس .

وتقدم اليرموك بهدف لمهاجمه احمد عياد وقبل النهاية بثمان دقائق عدل أحمد كرواع الكفة لفريقة بعد تسديدة كرة ثابتة تغير مسارها من مدافع اليرموك

وسجل البديل سعد البرداح هدف الفوز في الدقائق الاخيرة استفادته من تمريرة لصانع الالعاب عبدالله العرفي.

وسليتقي الاهلي ببنغازي الفريق الفائز من لقاء الهلال والتعاون في الدور المقبل .