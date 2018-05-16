أخبار ليبيا 24 – خاص

نجح فريق الأهلي بنغازي في خطف فوز هام ومستحق على نظيره النصر في دربي مدينة بنغازي اليوم الثلاثاء بملعب شهداء بنينا لحساب الجولة الثانية من رباعي التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم الموسم الجاري .

وأحكم ابناء المدرب ناصر الحضيري السيطرة على أغلب دقائق المباراة وتقدم بهدف المهاجم النيجيري المتألق كوفري إيبونغ بضربة رأسية في الدقيقة 28 من الشوط الأول.

وواصل الأهلي تسيده للمباراة وضاعف النتيجة عبر المهاجم عبدالله الشعافي بعد تسديدة قوية في الدقيقة 49 مسجلاً أول هدف له رسمي مع الأهلي .

وبهذا الفوز و ضع الأهلي بنغازي أول نقاط له في مشوار المنافسة على البطولة التي يطمح لتحقيقها للمرة الخامسة في تاريخة.