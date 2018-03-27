أخبار ليبيا24

سلسلة نجاحات أمنية تسجلها فرق الحرس الوطني التونسي في عدة مناطق عبر الوطن في حملة استباقية مستمرة ضد تتظيم داعش وكل من يسانده أو يتعاطف مع ارهابه.

فقد داهمت دوريّات مشتركة تابعة لإقليم الحرس الوطني في باجة، منزل عنصر تكفيري عمره 50 سنة قاطن بالجهة، وحجزت لديه مجموعة من الكتب ذات المنحى التكفيري، إضافة إلى مُخزن معلومات يحتوي على مقاطع فيديو تحرّض على الإرهاب وتشيد به.

كما حجزت الدوريات مجموعة من الخرائط قام العنصر التكفيري بتنزيلها من الإنترنت، تبرز تنقلات إرهابيّي تنظيم داعش الإرهابي في الأماكن التي يسيطر عليها في سوريا والعراق.

أما في نابل, فقد ألقت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني القبض على عنصر تكفيري عمره 28 سنة قاطن في الجهة.

وأوضحت أنه بتفتيش الموقوف عُثر بحوزته على هاتفين جوالين، و4 نسخ من بطاقات تعريف وطنية لا تخصه، ومجموعة من فواتير بضائع وعطور وبطاقات إشهارية مختلفة، ومبلغا ماليا قدره 1318 دينارا، مضيفة أنه تم العثور بهاتفه الجوال على صور للراية السوداء التي ترمز إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وفي ولاية القيروان احتفظت فرقة الأبحاث والتفتيش في منطقة الحرس الوطني بعنصر تكفيري عمره 20 سنة، قاطن بمعتمديّة العلا.

وكان الموقوف قد تعمّد تنزيل صور وتدوينات بحسابه الخاصّ عبر شبكة التواصل الإجتماعي فيسبوك، تمجّد تنظيم داعش الإرهابي وتحرّض على الإرهاب.

وفي هذا الصدد, باشرت الدائرة المختصة في القضايا ذات الصبغة الإرهابية محاكمة خلية بنزرت التي شملت 11موقوفا وخمسة متهمين محالين بحالة سراح.

هذا ونشير أن خلية بنزرت خططت لاغتيال رئيس منطقة الأمن الوطني ببنزرت واختطاف ابنه، والهجوم على مقرات أمنية وعسكرية في الجهة.

وقد تمكن عناصر الخلية من سرقة 15 منزلا لديوانيين وأمنيين وعسكريين لتمويل الخلية وحاولوا سرقة منزل عراقة كائن بمنزل عبد الرحمن ولكنهم فوجؤوا بوجود معينة منزلية داخله فعدلوا عن ذلك.

وفي طبربة, داهمت فرقة الأبحاث والتفتيش منزل عنصر تكفيري تعمد تنزيل تدوينات وصور تمجد تنظيم داعش الإرهابي عبر شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك وألقت عليه القبض وبالتحري معه اعترف بتبنيه للفكر التكفيري منذ سنة 2014 بعد أن تم استقطابه من طرف عنصرين تكفيرين قاطنين بمعتمدية وادي الليل.