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أكد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الاثنين أن ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 وإن صح فإنها تعد جرائم خطيرة يطالها قانون العقوبات.

وأشار المجلس الأعلى للقضاء في بيان له إلى أن تقرير الديوان تضمن اتهامات خطيرة لعدة شخصيات تنتمي إلى السلطات في الجهاز التنفيذي وأخرى خارجه.

وطلب المجلس النائب العام وبشكل عاجل دراسة التقرير بكل عناية وجدية ودقة والاتصال الفوري بديوان المحاسبة لطلب إرفاق محضر الاستدلالات التي قام بها الديوان مع كافة الوثائق والمستندات والأدلة المؤيدة لتلك الاتهامات والوقائع.

وطلب المجلس الأعلى للقضاء أيضًا إنجاز تلك المهمة في أسرع وقت ممكن وكشف الحقائق وإحالة من يثبت تورطه في تلك المخالفات المالية إلى القضاء.

وشدد المجلس على أن القضاء لن يتهاون ولن يتوانى عن القيام بواجبه في التحقيق والمحاكمة وعقاب كل مجرم وفاسد أضر بالوطن والمواطن مهما كانت صفته وأيًا كان موقعه.