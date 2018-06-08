أخبار ليبيا24

سلم مسؤول الملف الأمني لدى الجماعات الإرهابية المدعو يحي الأسطى عمر نفسه اليوم الجمعة إلى جهاز مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة.

وذكر مصدر مطلع من مدينة درنة أن عملية التسليم تمت بالقرب من مسجد الصحابة وسط المدينة علي حدود الساعه 3:30 فجر الجمعة، حيث سلم نفسه إلى النقيب أسامة الورشفاني.

وأشار المصدر إلى أن عملية التسليم جاءت بعد جهد جهيد وحوار دار بين النقيب الورشفاني وبين المدعو الأسطي عمر لإقناع الأخير بتسليم نفسه، نافيًا وجود أي عملية نوعية كما يتم تداوله عبر الميديا ووسائل الإعلام الأخرى.

وأوضح المصدر إلى أن القوات المسلحه الليبيه تقوم بتأمين ممرات آمنة لخروج العائلات العالقة في مناطق الاشتباك وخاصة من منطقتي “شيحا الغربية وشيحا الشرقية” والتي لازالت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية.

يشار إلى أن انتحاريًا يقود سيارة مفخخة مساء أمس الخميس حاول من خلالها تجمع للقوات المسلحة بالقرب من جزيرة الدوران الواقعة بين منطقتي ” امبخ حي السلام وشيحا الغربية”.

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