أخبار ليبيا 24

تأهل منتخب الأرجنتين إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم، بعد فوزه على نيجيريا بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات.

أحرز ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الأول في الدقيقة 14، فيما عادل فيكتور موسيس النتيجة بضربة جزاء في الدقيقة 51، بينما انتظر ماركوس روخو حتى الدقيقة 86 لاحراز الهدف الثاني للأرجنتين.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب الألبيسيليستي إلى النقطة 4 في المركز الثاني، خلف كرواتيا المتصدر، فيما تجمد رصيد نيجيريا عند النقطة 3 وينهار حلمها في التأهل. وستقابل الأرجنتين منتخب فرنسا في مباراة حامية الوطيس في الدور ثمن النهائي.

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