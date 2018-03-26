أخبار ليبيا24- خاص

ثأر فريق الأخضر من منافسه التحدي وهزمه الأحد على أرضية ملعب شهداء بنينا بنتيجة 2-1 في لقاء مؤجل من إياب المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم وأعطت هذه النتيجة الأمل لفريق النصر بالتأهل للرباعي.

ورغم تقدم التحدي في النتيجة بهدف محمد المنصوري في الدقيقة 62 إلا أن الأخضر عاد من بعيد وسجل هدفين عن طريق علي أمادو وسند الحاسي لينجح في الثأر من خسارته أمام التحدي خلال مباراة الذهاب التي تفوق فيها التحدي بملعب البيضاء 1-0.

هزيمة دقت ناقوس الخطر لأبناء صالح رحيل خاصة وأن التحدي لم يحقق في الأياب أي نقطة و خسر مباراتين متتاليتن في الدوري إضافة إلى خروجه من كأس ليبيا .

وستحفز هذه الخسارة فريق النصر الذي يسعى جاهداً للتأهل للرباعي كأول المجموعة الثانية وسيحاول مواصلة الانتصارات وينتظر سقوط جديد للتحدي .

ويتصدر النصر المجموعة الثانية برصيد 20 نقطة من 9 مباريات فيما يحل التحدي ثانياً برصيد 18 نقطة ولكن بعدد 8 مباريات .