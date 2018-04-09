أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق فريق الأخضر الفوز على نظيره إتحاد الجمارك 2-1 في المباراة التي احتضنها ملعب نادى الصقور بطبرق اليوم الأحد في إدار دور 16 من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم.

وشهدت المباراة سرعة وإثارة حيث بادر الأخضر بالتسجيل برأسية لهداف الفريق المالي علي أمادو في الدقيقة 7، ونجح اتحاد الجمارك في تحقيق التعادل عبر مهاجمة عبد العزيز البرجي في الدقيقة 44، لكن الواعد محمد جاد الله أهدى فريقه الاخضر الفوز والتأهل بتسجله هدفاً في الدقيقة 46 من الشوط الاول .

وسيلاقي الأخضر المتأهل عن لقاء الاتحاد والشط في الدور المقبل .