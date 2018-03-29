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كشف رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر عن تشكيل فريق فني في المصلحة لتطوير وتوسعة شبكة الاتصالات وربطها مع شبكة مصلحة الجوازات وربط كل مكاتب السجلات المدنية على نفس الشبكة التي ستكون غير متصلة بالإنترنت.

وأضاف بالتمر أن هذا الربط الذي جاء بالتعاون مع شركة هاتف ليبيا للاتصالات والتقنية يساعد في تسهيل الخدمة للمواطن وبدون ضغط على المنظومة.

وأشار رئيس مصلحة الأحوال المدنية إلى أن فريق المهندسين بدأوا في العمل على المشروع الذي من المتوقع أن ينتهي العمل فيه مابين شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وأوضح بالتمر أن مصلحة الأحوال المدنية تسعى مؤخرا إلى تنفيذ عدة مشاريع مستقبلية منها الأرشفة الالكترونية؛ والمطابقة الورقية؛ والبطاقة الذكية للرقي بالمصلحة من التعامل الورقي إلى التعامل الإلكتروني.