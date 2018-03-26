أخبار ليبيا24

نسبيا عدد السفارات التابعة لحكومة الوفاق الوطني برئا سة فايز السراج أكثر من السفارات التابعة للحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني وآخرها مصر التي اعترفت بسفير الوفاق واعتمدته رسميًا ممثلا دبلوماسيا لديها ما أثار حفيظة مجلس النواب وخارجية المؤقتة.

ولتأكيد الاعتراف الدولي، تسلم السراج أمس الأحد في طرابلس وبحضور وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة أوراق اعتماد سفراء جدد لـ 7 دول لدى ليبيا.

وجرى في مقر المجلس الرئاسي مراسم اعتماد سفراء كل من جمهورية روندا السفير شيخ صالح هابمانا، ومملكة النرويج السفير ستين ارنه روسنسو والفاتيكان السفير المونسيور دي اريكو، وجمهورية بنغلاديش السفير شيخ سكندر، وكندا السفيرة هيلاري شايلدز، وكوريا الجنوبية السفير تشوي سونغ سو، وباكستان السفير ساجد إقبال.

وأكد السفراء خلال الاعتماد دعم بلدانهم لحكومة الوفاق الوطني ولجهود رئيس حكومة الوفاق للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة، مشددين حرص دولهم على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأشار السفراء المعتمدين في كلماتهم إلى تطلع بلدانهم لتطوير علاقات التعاون المشترك مع دولة ليبيا، ودعم الشعب الليبي إلى التقدم والازدهار.

من جانبه ثمن السراج موقف بلدان السفراء الجدد الداعم لليبيا ولحكومة الوفاق الوطني، مشيداً برسالة الفاتيكان الداعية للسلام والتسامح ونهج الحوار.

ودعا رئيس حكومة الوفاق السفراء إلى العمل على تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين ليبيا وبلدانهم، وأن تساهم دولهم في مرحلة البناء والتنمية الاقتصادية، حيث يتطلع الليبيون إلى تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية ابتداءً من هذا العام.