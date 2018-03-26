أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت بالعيادات المجمعة في مدينة بطبرق، السبت الماضي، حملة التطعيمات الإجبارية لفيتامين أ التي قررتها وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة

وقال مدير مركز باب درنة للإمومة والطفولة بطبرق عدنان محيفن، لـ “أخبار ليبيا 24” إن الحملة استهدفت من مواليد عام 2013 الى مواليد عام 2017 وفق المنشور الصادر من المركز الوطني لمكافحة الامراض

وأضاف امحيقن أن مدة التطعيم المحددة وفق المنشور ستة أيام بفترة دوام صباحية فقط تنتهي يوم الخميس المقبل 29 مارس، لافتا إلى أن الغاية من هذه التطعيمات هو بناء حصانة قوية لدى الأطفال وتعزيز القدرة على التصدي للأمراض .

ونوه امحيقن، إلى أن عدد الأطفال الذين طعموا حتى الان 1107 طفلا تم تطعيمهم بالتطعيم الـحمر وهم من مواليد 1 يناير 2013 حتى 31 ديسمبر 2016 .

أما التطعيم الأزرق فقد بلغ عدد الأطفال المطعمون حتى الان 135 طفلا وهم من مواليد 1 يناير 2017 حتى شهر اغسطس 2017.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض كان قد اطلق مطلع العام الفائت حملة للتطعيم ضد ما يعرف بمرض شلل الاطفال “الكساح” .