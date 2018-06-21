أخبار ليبيا 24-خاص

أكد مصدر من شركة راس لانوف اشتعال النيران اليوم بأحد صهاريج النفط في حظيرة شركة الهروج بسبب الاشتباكات الدائرة بين قوات الجيش الليبي ومجموعات معتدية يقودها الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية فرع الوسطى إبراهيم الجضران.

وقال المصدر أن الصهريج المشتعل هو أحد أخر صهريجين لازالا سليمين في حظيرة شركة الهروج (الفيبا سابقاً).

وحذر المصدر أنه في حال لم تتم السيطرة علي الحريق ستكون صيانة الصهريج مكلفة حيث يتطلب ذلك الكثير من الوقت والمال.

وبين أن حظيرة شركة الهروج يوجد بها حوالي 17 صهريج تتبع شركة الواحة ويتم التصدير منها عن طريق ميناء السدرة، وأن أربعة فقط كانت في الخدمة قبل احتلال قوات الجضران للميناء.

وكانت شركة راس لانوف للنفط والغاز قد أعلنت قبل أيام عن إخماد النيران المشتعلة في حظيرة خزانات شركة الهروج للنفط بعد انحسار النيران في الخزان رقم 02 بمساعدة العوامل الجوية واتجاه الرياح عن الخزانين رقمي 1 و3 القريبين من الخزان رقم 02.

وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها قامت بتصريف كميات كبيرة من البترول من الخزان رقم 02.

فيما نقل وكالة رويترز للأنباء عن مهندس في ميناء راس لانوف قوله أن الخزان رقم 12 الذي انهار يوم الثلاثاء ظل مشتعلا على مدى يومين ، في حين أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن المسلحين منعوا رجال الإطفاء من الوصول إلى الخزانات.

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